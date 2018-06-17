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Екатерина Андреева пришла на светское мероприятие в пижаме
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Екатерина Андреева пришла на светское мероприятие в пижаме 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Екатерина Андреева, отдыхающая в Италии, рассказала, как пошла на светское мероприятие, полностью игнорируя дресс-код.
Женщина посоветовала всем, кто попал в подобную ситуацию, не пропускать действительно хорошее мероприятие только из-за того, что нечего надеть. Андреева отметила, что рядом с ней на концерте сидели женщины в дорогих вечерних платьях, в то время, как она выбрала свободные белые штаны, похожие на пижаму.
"В голову лезло только одно оправдание — руссо туристо облико морале", — пошутила телеведущая. Андреева вспомнила народную поговорку «встречают по одежке — провожают по уму» и решила, что нужно отбросить все сомнения и погрузиться в музыку Моцарта.
Андреева уверена, что нет никакой разницы — в каком виде человек прикасается к прекрасному — в роскошном платье или простом наряде, ведь главное — слушать музыку и получать удовольствие.
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