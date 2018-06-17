Екатерина Андреева пришла на светское мероприятие в пижаме

Телеведущая Екатерина Андреева , отдыхающая в Италии, рассказала, как пошла на светское мероприятие, полностью игнорируя дресс-код.

Женщина посоветовала всем, кто попал в подобную ситуацию, не пропускать действительно хорошее мероприятие только из-за того, что нечего надеть. Андреева отметила, что рядом с ней на концерте сидели женщины в дорогих вечерних платьях, в то время, как она выбрала свободные белые штаны, похожие на пижаму.

"В голову лезло только одно оправдание — руссо туристо облико морале", — пошутила телеведущая. Андреева вспомнила народную поговорку «встречают по одежке — провожают по уму» и решила, что нужно отбросить все сомнения и погрузиться в музыку Моцарта.

Андреева уверена, что нет никакой разницы — в каком виде человек прикасается к прекрасному — в роскошном платье или простом наряде, ведь главное — слушать музыку и получать удовольствие.