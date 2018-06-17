Александр Васильев: Хоть бы уродливо, но это часть нашей жизни

Историк моды Александр Васильев уже давно собирает старинные наряды. У него есть одежда не только мировых дизайнеров прошлого, но и больших звезд. О том, как пополняется его коллекция и почему он не хочет платить за советские коллекции, историк моды рассказал нашим корреспондентам.

«Плачу только за Диора и Лорана»

— У нас в стране нет традиции выставлять старинную винтажную одежду, — сетует Александр. — Многие до сих пор относятся к ней очень бытово: «Я бы надела», «Я бы не стал ее носить!» В любом случае я вам не дам примерить — только посмотреть. Это история нашей страны, наша культура, а вовсе не для того, чтобы кто-то пошел на свидание или в ресторан.

В коллекции Васильева на сегодняшний день более шестидесяти пяти тысяч экспонатов. Каждым из них Александр страшно гордится. Ведь все они уникальны.

— Я очень часто покупаю одежду на аукционах, — рассказывает историк моды. — Но это касается только вещей знаменитых дизайнеров: Кристиана Диора, Ива Сен-Лорана. Очень часто люди сами приносят. Недавно был в Баку, там мне много новых экспонатов подарили. Вчера три своих торжественных вечерних платья передала вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева . Первое время, пока не привыкли, ко мне относились скептически. Думали, что я, может, буду продавать или на блошиный рынок понесу. Но после того, как я провел так много огромных выставок в разных городах России, люди стали более лояльны. Иначе это будет на помойке, к сожалению! Так случилось с гардеробом Любови Орловой . Все ее платья и шляпы вынесли на мусорку. Потому что нет музея моды — некуда сдавать. У нас лучшая коллекция находится в Эрмитаже . У них великолепный гардероб дома Романовых, но они не собирали ничего ХХ века, потому что считали, что это некрасиво. А критерий — красиво или нет — к истории не имеет никакого отношения. Хоть бы уродливо, но это часть нашей жизни. Даже пусть это рваные треники, но если в них все ходили — это должно быть. История — это не эстетический критерий.

При этом Александр Васильев ничего из современного и модного не приобретает. Считает, что это только испортит его коллекцию.

— Сегодняшнее время слишком близко, чтобы засорять уникальную коллекцию ширпотребом, — продолжает Александр. — Я беру только дизайнерские вещи из современного, потому что это не бытовая коллекция. Я не собираю тапочки, носки и сковородки. Тогда бы ко мне никто не пришел. Всё, что я показываю, имеет эстетическое превосходство над уровнем быта. Все бы сказали: «Вот у него старый носовой платок лежит. У нас такой же есть дома!»

Алла не сохранила свой гардероб»

Об одежде знаменитостей Васильев готов рассказывать часами.

Майя Плисецкая при жизни передала мне несколько своих нарядов от Шанель и Кардена, а после ее кончины мне позвонил ее супруг Родион Константинович Щедрин , я приехал в Мюнхен, где он мне отдал гардероб балерины. Я счастлив, что на сегодняшний день являюсь единственным счастливым обладателем ее бытовых вещей. Ее театральные наряды хранятся в Бахрушинском музее.

Современные поп-звезды с удовольствием отдают наряды, но некоторые жмутся, — сетует историк моды. — Я не буду выдавать тайн и называть имена тех, кто не стал отдавать одежду. Но многие делают это с удовольствием. Анжелика Варум Надежда Бабкина много мне передали. Долина, Аллегрова, Леонтьев тоже со мной поделились частью гардероба. Алла Пугачева вещи не давала. Но мне позволили скопировать ее знаменитый наряд из песни «Все могут короли». Алла утверждает, что у нее многое не сохранилось.

Васильев говорит, что на тех, кто не хочет расставаться с одеждой, не обижается. Но предупреждает: после смерти уникальные платья могут оказаться на помойке.

— Я никогда никого не критикую, это добровольное дело. Кто-то хочет остаться в истории, кто-то нет. Я не могу сказать: «Как же вам не стыдно? Почему это не отдаете?» Чаще отдают наследники после кончины звезды. При жизни актерам расставаться с вещами очень болезненно — это же их личные воспоминания. Но когда звезды умирают, надо срочно очистить квартиру на продажу. И тут все под метлу. Это будущее не только звезд, а каждого человека. Наш гардероб нужен, пока мы живы. Как помрем, все отнесут на помойку.