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Принц Гарри вместе с женой посетил свадьбу кузины
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Принц Гарри вместе с женой посетил свадьбу кузины 

WomanHit.ru 59 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Племянница леди Дианы Селия Роуз МакКоркодейл вышла замуж. Она давно была влюблена в Джорджа Вудхауза. О своей помолвке молодые люди объявили еще в конце прошлого года, но свадьба состоялась только сейчас. Вся большая королевская семья была приглашена на торжество и, конечно, принц Гарри с супругой.
Герцогиня Сассекская для праздника выбрала платье с синем принтом, дополнив образ с помощью крошечной светлой шляпки. Она была очень женственна и элегантна. Невеста же, наоборот, появилась в платье, которое укрупняло ее фигуру.
Особый интерес у гостей вызвала тиара, появившаяся на голове у Селии Роуз МакКоркодейл. Это фамильное украшение рода Спенсер. На своей свадьбе принцесса Диана красовалась в ней же. Кстати, многие находят, что Селия очень похожа на свою знаменитую тетю.
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