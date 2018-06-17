Принц Гарри вместе с женой посетил свадьбу кузины

Племянница леди Дианы Селия Роуз МакКоркодейл вышла замуж. Она давно была влюблена в Джорджа Вудхауза. О своей помолвке молодые люди объявили еще в конце прошлого года, но свадьба состоялась только сейчас. Вся большая королевская семья была приглашена на торжество и, конечно, принц Гарри с супругой.

Герцогиня Сассекская для праздника выбрала платье с синем принтом, дополнив образ с помощью крошечной светлой шляпки. Она была очень женственна и элегантна. Невеста же, наоборот, появилась в платье, которое укрупняло ее фигуру.

Особый интерес у гостей вызвала тиара, появившаяся на голове у Селии Роуз МакКоркодейл. Это фамильное украшение рода Спенсер. На своей свадьбе принцесса Диана красовалась в ней же. Кстати, многие находят, что Селия очень похожа на свою знаменитую тетю.