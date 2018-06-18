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Турецкие дизайнеры разработали термо-оформление для банок Coca-Cola
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Турецкие дизайнеры разработали термо-оформление для банок Coca-Cola 

ИнформУпак 37 минут назад
Турецкие дизайнеры считают, что потребители оценят более информативную упаковку Coca-Cola. Использование термохромных красок позволило максимально упростить процедуру определения температуры популярного напитка. Суть идеи в том, что этикетка на банке меняет свой цвет в зависимости от температуры и потребитель с первого взгляда может оценить степень охлаждения газировки.
Upakovano.ru отмечает, что термохромные краски используются на протяжении, как минимум, трех десятилетий. Но, как правило, их применение было достаточно ограниченным. Coca-Cola стала первым из мировых брендов, взявших на вооружение технологию термо-оформления.
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Женский форум
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