Турецкие дизайнеры разработали термо-оформление для банок Coca-Cola

Турецкие дизайнеры считают, что потребители оценят более информативную упаковку Coca-Cola . Использование термохромных красок позволило максимально упростить процедуру определения температуры популярного напитка. Суть идеи в том, что этикетка на банке меняет свой цвет в зависимости от температуры и потребитель с первого взгляда может оценить степень охлаждения газировки.

Upakovano.ru отмечает, что термохромные краски используются на протяжении, как минимум, трех десятилетий. Но, как правило, их применение было достаточно ограниченным. Coca-Cola стала первым из мировых брендов, взявших на вооружение технологию термо-оформления.