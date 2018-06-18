Балетки, кеды на танкетке и еще 3 модели летней обуви, которые давно вышли из моды

Все модницы с нетерпением ждут начала летних распродаж. Конечно, здорово купить давно приглядевшуюся вещь в два раза дешевле, но куда важнее не набрать ничего лишнего. Приглядись, может быть, ты покупаешь то, что уже давно не в моде. А чтобы было легче, держи подсказку — перед тобой обувь, которую нужно обходить стороной.

Балетки

Балетки по праву считаются чемпионами модных тенденций: они были в топе очень долгое время, но теперь пора отложить их подальше. На самом деле, это совсем не привлекательная обувь. Особенно, если она выполненна из дешевых материалов. Такие балетки оказывают не лучшее влияние на твою стопу и походку.

Популярность балеток была связана с тем, что нечем было заменить обувь на каблуке. Но теперь-то перед тобой огромный выбор: слипоны, мюли, слайдеры, эспадрильи. Можешь выбирать на свой вкус. И без вреда для здоровья ног!

Туфли на платформе

Каблук повыше, юбка покороче! К счастью, времена подобных тенденций уже прошли, так что в твоем гардеробе не место этим уродливым босоножкам. Танкетка в подносочной части выглядит непропорционально, и к тому же ужасно неудобная.

Пожертвуй парой сантиметров своего роста и выбери босоножки без танкетки, уж лучше пусть шпилька будет выше.

Кеды на танкетке

Кеды на танкетке тоже постепенно становятся пережитком прошлого. Когда-то их популярность была повсеместной, но теперь она совсем сошла на нет. И этому есть причины — такая обувь, по мнению стилистов, не удлиняет, а наоборот, укорачивает силуэт. Кроме того, они смотрятся чересчур массивно.

Найти замену такой обуви совсем не трудно: выбирай простые кеды на сплошной подошве. Благо, что сейчас они есть почти в каждом магазине. А если уж очень хочется добавить себе сантиметров роста — обрати внимание на обувь на джутовой подошве. Однако выбирать лучше те модели, которые выглядят элегантно, например, броги, слайдеры с бантами или же высокие эспадрильи.

Летние сапоги

Летние сапоги — это, как ни крути, нелепо и неуместно. Кружевные, замшевые, кожаные — они заполонили все улицы. Непонятно с чем связан такой ажиотаж, ведь подобная обувь совсем не красит своих владелиц. Сапоги не держат форму и только скрывают твои достоинства. Без какого-либо сожаления отправляй их в урну — их черед не настанет никогда, это уж точно!

Если уж очень хочется носить закрытую обувь и летом — лучше отдавать предпочтение тканевым ботильонам-носкам. Но помни, что в них так же жарко, как, например, в кроссовках, поэтому носить их лучше, если температура на улице не превышает 20 градусов тепла. Для всего остального — есть босоножки, эспадрильи и сандалии.

Бандажная обувь

Бандажные вещи в этом сезоне проиграли по всем фронтам. В утиль отправляются не только купальники, но и обувь. Такие босоножки теперь, увы, не в моде. Но чтобы тебя убедить, скажем одно — вместо того, чтобы демонстрировать твои ножки, они, наоборот, виузально их укорачивают. В такой обуви тебе и самой будет неудобно, особенно в жару, когда ремешки бандажа будут впиваться в кожу. Этим летом выбирай более открытые модели — они безпроигрышный вариант.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: Shutterstock/VOSTOCK