Так не носят: балетки и другая немодная обувь

Все модницы с нетерпением ждут начала летних распродаж. Конечно, здорово купить давно приглядевшуюся вещь в два раза дешевле, но куда важнее не набрать ничего лишнего. Приглядитесь, может быть, вы покупаете то, что уже давно не в моде. А чтобы было легче, держите подсказку — перед тобой обувь, которую нужно обходить стороной.

Балетки

Балетки по праву считаются чемпионами модных тенденций: они были в топе очень долгое время, но теперь пора отложить их подальше. На самом деле, это совсем не привлекательная обувь. Особенно, если она выполненна из дешевых материалов. Такие балетки оказывают не лучшее влияние на стопу и походку.

Популярность балеток была связана с тем, что нечем было заменить обувь на каблуке. Но теперь-то перед есть огромный выбор: слипоны, мюли, слайдеры, эспадрильи. Можете выбирать на свой вкус. И без вреда для здоровья ног!

Туфли на платформе

Каблук повыше, юбка покороче! К счастью, времена подобных тенденций уже прошли, так что в вашем гардеробе не место этим уродливым босоножкам. Танкетка в подносочной части выглядит непропорционально, и к тому же ужасно неудобная.

Пожертвуйте парой сантиметров своего роста и выберите босоножки без танкетки, уж лучше пусть шпилька будет выше.

Кеды на танкетке

Кеды на танкетке тоже постепенно становятся пережитком прошлого. Когда-то их популярность была повсеместной, но теперь она совсем сошла на нет. И этому есть причины — такая обувь, по мнению стилистов, не удлиняет, а наоборот, укорачивает силуэт. Кроме того, они смотрятся чересчур массивно.

Найти замену такой обуви совсем не трудно: выбирайте простые кеды на сплошной подошве. Благо, что сейчас они есть почти в каждом магазине. А если уж очень хочется добавить себе сантиметров роста — обратите внимание на обувь на джутовой подошве. Однако выбирать лучше те модели, которые выглядят элегантно, например, броги, слайдеры с бантами или же высокие эспадрильи.

Летние сапоги

Летние сапоги — это, как ни крути, нелепо и неуместно. Кружевные, замшевые, кожаные — они заполонили все улицы. Непонятно с чем связан такой ажиотаж, ведь подобная обувь совсем не красит своих владелиц. Сапоги не держат форму и только скрывают достоинства. Без какого-либо сожаления отправляйте их в урну — их черед не настанет никогда, это уж точно!

Если уж очень хочется носить закрытую обувь и летом — лучше отдавать предпочтение тканевым ботильонам-носкам. Но помните, что в них так же жарко, как, например, в кроссовках, поэтому носить их лучше, если температура на улице не превышает 20 градусов тепла. Для всего остального — есть босоножки, эспадрильи и сандалии.

Бандажная обувь

Бандажные вещи в этом сезоне проиграли по всем фронтам. В утиль отправляются не только купальники, но и обувь. Такие босоножки теперь, увы, не в моде. Но чтобы вас убедить, скажем одно — вместо того, чтобы демонстрировать ваши ножки, они, наоборот, визуально их укорачивают. В такой обуви вам будет неудобно, особенно в жару, когда ремешки бандажа будут впиваться в кожу. Этим летом выбирайте более открытые модели — они беспроигрышный вариант.