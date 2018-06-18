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Звёзды ближе: актриса Янина Мелихова знает, как сшить платье для красной дорожки кинофестиваля или выпускного бала
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Звёзды ближе: актриса Янина Мелихова знает, как сшить платье для красной дорожки кинофестиваля или выпускного бала 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
На официальных мероприятиях звёзды чаще всего появляются в вечерних платьях известных Домов моды. Но бывают и исключения. Кто-то обращается к услугам молодых, малоизвестных дизайнеров, а некоторые… шьют платья сами.
В канун школьных выпускных мы попросили актрису и дизайнера Янину Мелихову на собственном примере рассказать об опробованных на красной дорожке Кинотавра 2018 трендах, которые не сложно повторить самостоятельно, чтобы выглядеть на выпускном балу как кинодива.
1  Деним плюс шифон
Такое сочетание выглядит в меру торжественно и в то же время — современно. Кстати, платье или костюм из пышной шифоновой юбки и джинсовой жилетки отлично смотрятся… с кедами. Выпускной длится долго и если выбрать неудобную обувь, большую его часть придётся провести босиком. Знаю по своему опыту, что кеды — удачный выбор!
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Кому подойдёт
Этот образ оптимален для высоких девушек любой комплекции. А вот «дюймовочкам» я бы его не рекомендовала. Юбка в пол и тяжелый джинсовый верх в комплекте с обувью без каблуков сделают и без того миниатюрную девушку визуально еще ниже.
Как повторить
Самый простой вариант — купить в магазине готовую джинсовую жилетку и шифоновую ткань любимого цвета и сшить их одной строчкой между собой. Получится крутой образ. Если сшить возможности нет, достаточно надеть жилет поверх готового платья или летящей юбки.
2  Вечернее платье с капюшоном
Тем, кто считает длинные вечерние платья скучными и старомодными, предлагаю добавить к ним неожиданный молодёжный элемент. Например, выбрать платье в пол, но с капюшоном. Лучше всего такой фасон смотрится в насыщенном цвете или ткани с интересным принтом. Для стройных девушек подходят мелкие рисунки, для девушек с формами — более крупные.
Кому подойдёт
Капюшон не подойдет для невысоких девушек, да и девушкам с формами нужно быть с ним поосторожнее. А высоким и очень худым — самое то.
Как повторить
Вечерние платья с капюшонами в продаже я не встречала ни разу, поэтому если захотелось повторить мой лук, придётся либо шить похожее самостоятельно (уверяю, это делается за один вечер), либо найти другую вещь с капюшоном, например, накидку, и добавить её к платью.
3  Широкой пояс
Хорошо подчеркнет женственные формы платье с кушаком. Широкий пояс скроет зыбкую зону талии и выгодно очертит грудь. Мне нравятся такие платья в нежных оттенках и однотонных тканях. Сумочку и туфли подберите в цвет.
Длинный широкий кушак, особенно контрастный по отношению к основному цвету платья или комбинезона, станет ярким аксессуаром и освежит ваш образ. Он выручит, если надо повторно вывести в свет однотонный наряд, в котором вас уже видели. Но можно подобрать кушак и тон в тон: получится эффектная драпировка.
Кому подойдёт
Это универсальный фасон. Таким платьем вы подчеркнете грудь, зрительно сузите талию и скроете лишние сантиметры в бедрах. Рукава, кстати, можно сделать короче, но лучше, чтобы они были.
Как повторить
Платья с широким поясом может в магазинах не оказаться. Поэтому просто найдите широкий пояс или сделайте его сами из подходящей ткани: сложите её в несколько слоев, сострочите и в четырёх местах пришейте к платью.
4  Комбинезон
Сейчас очень актуальны женские брючные костюмы, и если правильно подобрать модель и размер, такой образ может позволить себе девушка любых параметров. Но с другой стороны, костюмы уже задержались в трендах и кажутся скучными. Они на всех. Оригинальная альтернатива им — комбинезон. Подберите к нему оригинальный клатч, например в виде книги, смайлика или любимого фрукта. Если убрать волосы и надеть длинные тонкие лаконичные серьги, другие украшения не потребуются.
Кому подойдёт
Комбинезон — беспроигрышный выбор для высоких девушек. Однако, и миниатюрным барышням такая модель пойдёт. Достаточно выбрать комбинезон немного свободный в бедрах или фасона клеш от колена. Туфли почти не видны, поэтому можно выбрать пару на высоком, но широком и устойчивом каблуке. Так вы добавите себе роста и улучшите пропорции фигуры.
Как повторить
Сшить комбинезон — задача для опытной портнихи. Особенно, если материал очень тонкий или эластичный. Но дополнить уже готовый яркой накидкой или палантином, перекинутым через плечо и перехваченным поясом, можно и самостоятельно.
5  Платье туника на завязках
Туники сейчас представлены в магазинах всех ценовых сегментов, поэтому не возникнет сложности с выбором готового платья. Но если захочется придать ему индивидуальность, смело сочетайте тунику с контрастными топами.
Кому подойдёт
Выбор очень высоких и худеньких девушек. В зависимости от кроя и роста его можно надеть с обувью на низком ходу (например, сандалии-гладиаторы) или мюлями на высоком каблуке.
Как повторить
Не перегружай образ сложной прической, пусть это будут или «серферские локоны» или небрежных пучок. И туфли и сумочка для этого комплекта предпочтительны изящные.
Фото: личный архив Янина Мелиховой, Depositphotos.com
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