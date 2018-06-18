Фэшн-баттл: Ольга Свиблова VS Айдан Салахова. Голосуйте, чей образ вам нравится больше

Пока вся страна активно обсуждает повышение пенсионного возраста, светские дамы, для которых этот вопрос актуален, демонстрируют знание самых модных трендов и умение красиво их преподносить. На пенсии или нет, эти деловые женщины дадут фору многим юным красоткам. Объявляем открытым очередной раунд баттла под девизом: «Пенсия отменяется!»

Ольга Свиблова по случаю юбилея музея «Гараж» выбрала монохромный наряд. Она надела длинное черное платье с белыми прострелами ткани, черные босоножки на высоком каблуке и легкий плащ модного в этом сезоне цвета металлик. Из аксессуаров у Ольги миниатююрная сумочка на ремешке и массивные бусы сразу двух видов. Образ получился сложным и многодельным, но за счет точного попадания в тренды молодит Ольгу, которой, к слову сказать 65 лет.

Кстати, Ольге о пенсионной реформе беспокоиться не приходится: тех, кто уже официально вышел на пенсию, никакие изменения не затронут.

Айдан Салахова, которой в этом году исполнится 55 лет, тоже выбрала для выхода в свет монохромный наряд. Главный акцент в луке Айдан — белое летнее пальто из тонкой ткани с эффетом черных клякс. Пальто обрамляют черные аксессуары — ботильоны с квадратным мысом на устойчивом каблуке, черная массивная сумка, декоративный воротник и самый пикантный элемент — черная шляпка с вуалью, которая придает всему образу налет стиля ретро. Получилось очень изысканно и элегантно.

Так как Айдан исполнится 55 в 2018 году, а пенсионная реформа (если она будет принята в обсуждаемом сейчас виде) формально начинает действовать только с 2019 года, художницу она не затронет.