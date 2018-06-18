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Новая коллекция Prada: образы иностранцев в России и микро-шорты для мужчин
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Новая коллекция Prada: образы иностранцев в России и микро-шорты для мужчин 

Собака 17 минут назад
Фото: Собака
Гигантские шапки с показа женской круизной коллекции Prada перекочевали в мужской, идеально поймав атмосферу времени. Именно так — в ушанках, бадлонах и микро-шортах — ходят по Невскому проспекту и Крестовскому острову иностранные туристы и фанаты футбола. Хотя Миучча Прада, конечно, вдохновлялась не этим: «Я пыталась добиться худощавого, чистого и элегантного силуэта, — рассказывала дизайнер за несколько минут перед шоу. — Собрала несколько элементов вместе — серьезные, веселые, разнообразные, но цель заключалась в том, чтобы сконструировать молодость и настоящий щегольский стиль».
Хотя на такое щегольство решится далеко не каждый: замшевые пиджаки, сиреневые джемперы, юбки-шорты из денима и велосипедные очки подойдут лишь отчаянным героям стритстайла. Из привычных каждому мужчине вещей в новой коллекции Prada только джинсовые рубашки, черные поло и архитектурные пальто, да и те наслоены друг на друга согласно прогрессивным тенденциям.
Из других предсказаний на будущее (коллекция посвящена сезону весна-лето 2019 года) — рюши, карманы-обманки и гипно-принты. И судя по лидерству бренда в трендсеттинге, именно так — женственное и ультра-сексуально — будут вскоре выглядеть европейские (и, может быть, даже русские) мужчины. Фото: vogue.com
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