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Ваш кофе вас целует!
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Ваш кофе вас целует! 

Bigpicture.ru 27 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Крышечка от бумажного или пластикового стаканчика с кофе — зачастую первая вещь, которой вы утром касаетесь губами. Южнокорейский дизайнер Чан ВуСеок создал концепцию крышечки для кофейного стакана с губами!
Крышка выглядит как человеческое лицо — можно одновременно пить кофе и целоваться! «Кофе на вынос — символ городской культуры и моды. Форма губ тоже определенный символ, потому сочетание этих двух символов — это забавно», — говорит дизайнер.
Фото: Jang WooSeok / Rex Features / Fotodom.ru  «Поцелуй на вынос!»
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