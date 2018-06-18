Ваш кофе вас целует!

Крышечка от бумажного или пластикового стаканчика с кофе — зачастую первая вещь, которой вы утром касаетесь губами. Южнокорейский дизайнер Чан ВуСеок создал концепцию крышечки для кофейного стакана с губами!

Крышка выглядит как человеческое лицо — можно одновременно пить кофе и целоваться! «Кофе на вынос — символ городской культуры и моды. Форма губ тоже определенный символ, потому сочетание этих двух символов — это забавно», — говорит дизайнер.

Фото: Jang WooSeok / Rex Features / Fotodom.ru «Поцелуй на вынос!»