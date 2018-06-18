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Сколько стоит: куртка Виктории Коротковой
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Сколько стоит: куртка Виктории Коротковой 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Знаешь, быть звездой непросто. И часто очень недешево. PEOPLETALK узнал, сколько стоят наряды знаменитостей.
Куртка Off-White, 140000 руб.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-kurtka-viktorii-korotkovoj/
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