Сколько стоит: куртка Виктории Коротковой

Знаешь, быть звездой непросто. И часто очень недешево. PEOPLETALK узнал, сколько стоят наряды знаменитостей.

Куртка Off-White, 140000 руб.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-kurtka-viktorii-korotkovoj/