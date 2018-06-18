Летние брюки и шорты своими руками: шьём по лучшим выкройкам от Burda

Разнообразие выкроек брюк и шорт от Burda может сбить с толку, главное, выбирайте простые модели, без сложных деталей. Такие выкройки легче корректировать, они не сложные для начинающих и позволяют сшить летние брюки или шорты всего за пару вечеров.

Например, выкройки летних брюк и шорт на резинке — очень быстрый и простой вариант, успеете сшить даже в последний день перед отпуском.

Если хотите модель с кармашками, отдайте предпочтение накладным или карманам в боковых швах.

Модели с потайной молнией и без пояса также не вызовут никаких трудностей в пошиве, хотя и потребуют чуть больше времени.

Летние шорты

Об удобстве и универсальности этого предмета женского гардероба сказано немало. Да и что говорить, любовь к летним шортам проверена временем и их неизменной актуальностью. Короткие, длинные, спортивные и в стиле сафари, шорты-карго и юбка-шорты, бермуды. Найдутся модели абсолютно на любой вкус и фигуру.

Самые популярные и удобные среди всех — джинсовые шорты, классика жанра и абсолютный летний must have. Шить джинсовые шорты своими руками с нуля — смысла, наверное, нет. Но вот перешить их из старых джинсов, да ещё и декорировать — это сделать точно стоит. Мало найдется тех, кто с лёгкостью готов расстаться с любимыми джинсами, а джинсовые шорты — второй шанс для любимой вещи. Это идеальный вариант для пляжа, города и отдыха.

Для летних шорт идеально подходят светлые и яркие однотонные цвета. Ткань, выбирайте в зависимости от модели. Это может быть хлопок, лен, легкая искусственная замша, креповый шелк с матовой поверхностью, трикотаж и даже кружево.

Шорты — отличный способ похвастаться стройными ножками и продемонстрировать красивый загар.

Летние брюки

Если шорты всё же имеют некоторые ограничения по дресс-коду и уместности, то с летними брюками всё гораздо демократичнее. Если вы любите брюки, то лучше других знаете, что существующее многообразие фасонов позволит выбрать наиболее удачную модель и вписать её абсолютно в любой летний гардероб!

Брюки для отдыха

Карго, шальвары, в спортивном стиле

Шелковые брюки и пижамный стиль

Первые будут уместны даже в офисе, если вы сошьёте их из шёлка с матовой поверхностью. Брюки в пижамном стиле — дань моде и прекрасный выбор для летней вечеринки.

Брюки 7/8 Модель, изящно оголяющая щиколотку, очень популярна и не выходит из моды уже несколько сезонов. Осталось только выбрать выкройку брюк в соответствии с вашими личными предпочтениями.

Юбка-брюки и юбка-шорты

Тренд, который стремительно набирает обороты. Причем сегодня в таких выкройках брюк важны детали. Это уже не просто привычный клёш, отвечающий за формирование данной модели, стилеобразующие элементы кроя — встречные и односторонние складки, клинья годе, отлетные детали, имитирующие запах.

Белые брюки

Без них летом никуда. Даже если вы совершенно равнодушны к брюкам, то присмотритесь к моделям белого цвета.

Выкройки брюк в классическом стиле

Беспроигрышный вариант, если вы всё ещё сомневаетесь в выборе.