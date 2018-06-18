Что надеть в самолет? Учимся у Виктории Бекхэм!

Виктория Бекхэм (44) выглядит элегантно в любой ситуации (даже когда дизайнер повредила ногу, умудрилась найти самый стильный ботинок-фиксатор). Вот и на этот раз Бекхэм порадовала поклонников новым выходом.

Звезду заметили в аэропорту Нью-Йорка. Вики была в светлом тренче и широких брюках в клетку. Дополнили образ небольшой коричневый клатч и (куда же без них!) большие солнцезащитные очки.

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Отличный вариант для полета!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-nadet-v-samolet-uchimsya-u-viktorii-bekhem/