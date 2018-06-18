Нарисовались: Виктория Толстоганова и Агния Кузнецова с акцентами на глазах

На первый взгляд макияж у актрис похож, но есть некоторые нюансы, которые их отличают.

Агнии ровный матовый тон лица среднего покрытия, четко выровненный оттенок кожи. Вместо румян выполнена коррекция контура бежево-бронзовыми оттенками пудры. В акценте линия брови, четкая по всей длине — для ярких глаз актрисы это самый верный вариант.

А для еще большего акцента — стрелка, которая делает взгляд выразительным в любом случае, и для красной дорожки — идеально. Активные ресницы и нюдово-розовый блеск — свежо и выразительно. Нижнее веко оставили свободным, чтобы акцентировать верхнюю часть и стрелку.

Виктории тот же стиль нюд, но легче в использовании тонального средства — оно дает коже полупрозрачное покрытие и демонстрирует свежий естественный румянец. Немного свечения добавлено на скулы, чтобы еще больше подчеркнуть естественность и чистоту. Мощный акцент на глаза — подводка глаз карандашом и лайнером и мягкая растушевка по форме вдоль линии роста ресниц придала глазам выразительность и сексуальность. Контур выполнен и по верхнему, и по нижнему веку, но при этом он не уходит в привычную растушевку, а остается у линии роста ресниц, и это очень красиво выделяет глаза актрисы. Получилось сочетание нежности кожи и пронзительно яркого взгляда. Мягко-бежевые губы — наилучшее решение для такого акцента на глаза.

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Прически девушек выполнены в романтическом стиле, отличаются текстурой, подачей и структурой. У Виктории образ получился более легкий и пляжный, а у Агнии — элегантный образ для вечернего выхода.