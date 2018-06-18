Королевские игры: главные тренды сезона

Когда несколько сезонов назад Dolce&Gabbana выпустили на подиум моделей с громадными венками на головах, этот тренд был моментально подхвачен. Вслед за итальянским дуэтом и другие дизайнеры обратили внимание на украшения в виде венков, тиар и диадем. Выбор теперь громадный: можно остановиться на цветущих розах, а можно украсить себя поистине королевскими тиарами.

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Те, для кого подобные украшения чересчур вычурны, могут поэкспериментировать с заколками и резиночками. Они могут быть тоже разных цветов и фактур. Хочется всего и много — пожалуйста: модельеры предлагают попробовать носить и заколки, и венки, и диадемы одновременно. Такая эклектика ныне не будет смотреться безумством. Как минимум ближайшие три месяца!

Драгоценные камни могут быть не только на диадемах. Можно смело украсить стразами глаза. Некоторые визажисты предлагают выложить камушками стрелки. Для самых смелых есть вариант накладных ресниц с драгоценностями. Неизвестно, насколько удобно носить такие ресницы, но выглядит необычно. Если выберете такой вариант, на летней пляжной вечеринке точно будете королевой!

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Стрелки этим летом вообще в тренде. Причем самых разных цветов и форм. Можно обойтись классическим вариантом, а можно последовать примеру визажистов с показов Lanvin: они просто прикладывали к коже рифленый сгиб трубочки для коктейлей, испачканный в черной подводке. Если же выбираете цветные стрелки, то смело красьте в этот же оттенок и волосы.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

На удивление, купальники в этом сезоне нам предлагают носить довольно строгие. Обычно это слитные модели, без каких-либо украшений. Подойдет разве что затейливая тесьма. Если оценить одной фразой, то это — спортивный шик.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Еще один тренд пляжной моды — ретро. Причем с очень женственными элементами, как, к примеру, у Chanel . Талия у таких купальников должна быть сильно завышена: как у Софи Лорен с фото прошлого века.

Приятный бонус: носить такие купальники можно не только на пляже, но и в городе, в комплексе с прозрачными летящими платьями и накидками.