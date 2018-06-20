Эксперты подсчитали число убитых ради Виктории Бекхэм животных

Модные эксперты назвали количество животных, убитых для вещей Виктории Бекхэм . Известная певица и дизайнер не раз подчеркивала, что у нее нет ни одной вещи из натурального меха. Но эксперты из мира моды посчитали эти признания лукавством и не торопятся записывать знаменитость в ряды «зеленых».

Выяснилось, что на кожаную обувь и аксессуары Бекхэм ушло огромное количество натуральной кожи. Только по предварительным подсчетам, свои жизни для красивых образов звезды отдали 130 крокодилов, 43 страуса, 780 ягнят и 600 телят. Кроме того, дизайнер является большой поклонницей вещей из кожи экзотических животных. Ради ее гардероба были истреблены 313 ящериц, 16 бизонов и 63 козла. Все эти животные обеспечили Викторию качественными туфлями, сумками, куртками, перчатками и ремнями.

Есть в коллекции Бекхэм и сумочка ее личного бренда Victoria Beckham, изготовленная из кожи питона — ее эксперты тоже учли, сообщает «Мир-24».

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что семейный отдых Бекхэмов на горнолыжном курорте Уистлер в Канаде закончился неприятностью: 43-летняя Виктория сломала ногу. В местных СМИ появились снимки, на которых звезда ковыляет с гипсом на поврежденной ноге. Вторая ее ножка при этом была обута в изящную черную лодочку на каблуке. Обеспокоенные поклонники сразу же начали искать в произошедшем подвох: некоторые предположили, что Виктория провела операцию по удалению выпирающей косточки на ноге.

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