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Подсчитано количество умерших ради Виктории Бекхэм животных
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Подсчитано количество умерших ради Виктории Бекхэм животных 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Эксперты моды подсчитали число животных, которых убили ради создания кожаных вещей для Виктории Бекхэм. Об этом сообщает The Sun.
По словам певицы и дизайнера, в ее гардеробе нет ни одной вещи из натурального меха. Зато на изготовление ее обуви и аксессуаров пошло огромное количество кожи различных зверей. Так, число туфель и сумок Бекхэм говорит об истреблении 130 крокодилов, 43 страусов, 780 ягнят и 600 телят.
Более того, Виктория Бекхэм — поклонница вещей из кожи экзотических животных. По данным издания, 313 ящериц, 16 бизонов и 63 козла пошли на ее куртки, пальто, юбки, перчатки, ремни и прочее.
В коллекции Виктории Бекхэм есть также сумка Quincy bag ее собственного бренда Victoria Beckham, изготовленная из питона, и объемная косметичка из змеиной кожи.
В марте Виктория Бекхем пришла на выставку дизайнера Мартина Маржелы в клетчатом наряде, напоминающем хозяйственную сумку челнока. Бывшую участницу группы Spice Girls сфотографировали в Париже у Музея декоративного искусства в длинном платье-шотландке фиолетовых оттенков.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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