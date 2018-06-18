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3 нестандартных образа на выпускной
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3 нестандартных образа на выпускной 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Пижамная вечеринка
Казалось бы, этот спальный костюм нельзя показывать за пределами квартиры, но современные девушки уже давно приспособились носить «домашнюю одежду» и на вечеринки, и даже в офис. Дополним этот смелый образ босоножками с перьями и небольшой сумочкой с той же деталью. Итого: 268 570 руб.
Для нежных и трепетных
Очень романтичный и женственный образ — нежно-голубой костюм с укорочёнными брюками, аккуратные серебряные босоножки и маленькая сумочка того же цвета. Не стоит забывать про украшения: эти серёжки-звездочки отлично завершат наш нежный лук. Итого: 53 661 руб.
Дешево и сердито
Очень красивый и весьма бюджетный образ с платьем в бельевом стиле. Интересные модели подстать Walk of Shame можно найти, например, в Zara. В тон кружеву добавим элегантные чёрные босоножки на высоком каблуке. Из аксессуаров можно взять небольшую атласную сумочку с бахромой, в которую поместится лишь самое необходимое, и полупрозрачные сережки, напоминающие хрустальную люстру 19-ого века. Итого: 12 196 руб.
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