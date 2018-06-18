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Huda Beauty представили «запекающуюся» пудру для лица
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Huda Beauty представили «запекающуюся» пудру для лица 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Худа Каттан представила новые продукты своего косметического бренда Huda Beauty. Среди новинок — рассыпчатая пудра для фиксации макияжа Easy Bake Setting Powder. Благодаря своей тонкой текстуре, пудра буквально «запекается» на коже, делая ее матовой и бархатистой. В коллекцию вошли восемь оттенков, которые подойдут абсолютно для любой кожи. Среди них — полупрозрачные, светлые, средние и темные тона.
Кроме того, Каттан анонсировала новую линию консилеров и двухстороннюю кисть для макияжа. В международную продажу новые средства Huda Beauty поступят в июле этого года.
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