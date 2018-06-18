Сокровища со смыслом: 7 мистических украшений

С древних времен люди верили, что украшения обладают магической силой: притягивают удачу, разрешают конфликты, помогают в любви, оберегают от злых сил и наполняют энергией. Пожалуй, если мы слишком далеко уходим от предков в своей уверенности в том, что украшения — это лишь декоративный аксессуар и ничего более, то самое важное, что мы теряем на этом пути, — это действительно волшебную способность верить в лучшее, в магическое, в необъяснимое. Ведь то, что вы загадываете, обязательно должно сбыться — с помощью украшений и с участием вашего же непоколебимого упорства в достижении целей.

Серебряные серьги с кошачьим глазом

Кошачий глаз — истинно женский камень, потому что символизирует одно из ключевых наших качеств — интуицию. Кто-то верит в то, что интуицию можно развить так же, как мы развиваем любые другие способности, и кошачий глаз в этом лучший помощник.

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Золотое кольцо с бриллиантами

Если уж делать предложение руки и сердца со смыслом, почему бы не сопроводить его эмблемой вечной любви? В этом кольце таких эмблем даже две — символы бесконечности в белом золоте и в обрамлении 88 бриллиантов.

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Золотая подвеска с бриллиантами

Изображение руки с глазом традиционно называют хамсой, «рукой Бога» или «рукой Фатимы». Много кому известен этот талисман, а его магическая сила заключается в том, чтобы оберегать от сглаза и влияния темных сил.

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Золотой браслет с фианитами

Много символов не бывает, если у всех них — позитивная трактовка. Кроме того, в этом украшении нам, бесспорно, нравится присутствие розового золота и 50%-ная сезонная скидка!

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Кожаный браслет со сталью

Не забудем и про мужские аксессуары со смыслом как самый верный вариант подарка. В этом украшении центральный элемент — это стрела, которая олицетворяет собой как целеустремленность в делах, так и сильные чувства в любви.

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Золотая подвеска с фианитами

Восьмиконечная звезда — уникальный символ, потому что принадлежит одновременно языческой русской культуре, мусульманству и православию. Религии и верования разделяют века, а трактовка у звезды едина — это присутствие божественного на земле.

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Золотое кольцо с бриллиантами и рубинами

Будьте осторожны со своими желаниями, ведь они могут сбыться! Об этом нам повествует символ змеи, напоминая об искушениях и соблазнах, с которыми приходится бороться и проигрывать им буквально ежедневно.

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