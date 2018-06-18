Назван самый откровенный наряд MTV Movie&TV Awards

И его обладательница — даже не Ким Кардашьян

По красной дорожке премии телеканала MTV в эти выходные прошлись десятки звездных красавиц. И большинство зрителей ждали не столько объявления итогов, сколько того, в чем появятся на церемонии певицы, актрисы и модели. Поскольку на мероприятии должны были появиться многие секс-символы нового поколения — от Ким Кардашьян до Зендаи и Холзи, вечер обещал быть жарким. В общем, то так и получилось.

Именитые гостьи словно решили посоперничать между собой: чей наряд окажется откровеннее. И пальма первенства тут, безо всяких сомнений, досталась австралийской модели Лив Поллок. Белый кроп-топ, едва прикрывающий грудь, напоминал, скорее, узкую ленточку. Зато он хорошо сочетался с белыми же «вагинобрюками», которые, похоже, скоро станут новым трендом, обогнав по популярности «голые» платья.

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Даже Кардашьян оделась куда более целомудренно, хотя определенное сходство ее костюма с нарядом Поллок все-таки прослеживалось. Правда топ Ким был куда длиннее, а юбка — скромнее.

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Зато удивила Оливия Манн , звезда «Людей икс». Ее бархатных комбинезон с огромным декольте модные критики уже назвали одним из самых безвкусных образов церемонии.

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Среди других модных провалов — странная «кольчуга» Мэнди Мур , испортившая фигуру актрисы и вечерний туалет Холзи, подчеркнувший не самую стройную талию и бедра певицы.

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А вот Зендая, несмотря на часто эпатажные луки, в этот раз выбрала очень оригинальное и стильное кожаное платье графичного кроя, и ее наряд оказался в числе лучших.

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