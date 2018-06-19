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10 безбашенных костюмов болельщиков. Фото
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10 безбашенных костюмов болельщиков. Фото 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Голосуйте за то, кто из фанатов с наибольшим креативом подошёл к созданию самого запоминающегося костюма.
Проголосовать также можно по ссылке.
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