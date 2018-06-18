Викторию Бэкхем раскритиковали за большое количество вещей из кожи и меха

Бывшую участницу британской группы Spice Girl, дизайнера Викторию Бэкхем раскритиковали за огромный гардероб, в котором есть множество вещей из меха и кожи. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Эксперты моды подсчитали, сколько животных было убито ради модных вещей Бэкхэм. Оказалось, что на изготовление обуви и сумок для нее пошло 130 крокодилов, 43 страусов, 780 ягнят и 600 телят.

В коллекции экс-участницы группы есть сумка Quincy bag ее собственного бренда Victoria Beckham, изготовленная из питона, и объемная косметичка из змеиной кожи.

Кроме того, жена знаменитого футболиста Дэвида Бэкхема обожает верхнюю одежду, юбки, перчатки и ремни из кожи экзотических животных. Эксперты подсчитали, что на них пошло 313 ящериц, 16 бизонов и 63 козла.

Однако сама Виктория утверждает, что в гардеробе нет ни одной вещи из натурального меха или кожи.