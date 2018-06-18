Викторию Бэкхем раскритиковали за большое количество вещей из кожи и меха 

Бывшую участницу британской группы Spice Girl, дизайнера Викторию Бэкхем раскритиковали за огромный гардероб, в котором есть множество вещей из меха и кожи. Об этом сообщил таблоид The Sun.
Эксперты моды подсчитали, сколько животных было убито ради модных вещей Бэкхэм. Оказалось, что на изготовление обуви и сумок для нее пошло 130 крокодилов, 43 страусов, 780 ягнят и 600 телят.
В коллекции экс-участницы группы есть сумка Quincy bag ее собственного бренда Victoria Beckham, изготовленная из питона, и объемная косметичка из змеиной кожи.
Кроме того, жена знаменитого футболиста Дэвида Бэкхема обожает верхнюю одежду, юбки, перчатки и ремни из кожи экзотических животных. Эксперты подсчитали, что на них пошло 313 ящериц, 16 бизонов и 63 козла.
Однако сама Виктория утверждает, что в гардеробе нет ни одной вещи из натурального меха или кожи.
Виктория и Дэвид Бэкхем стали одними из немногих звездных гостей, которых пригласили на свадьбу Принца Гарри и Меган Маркл. Церемония прошла 19 мая в Виндзорском замке. Также поздравить молодоженов приехали Джордж и Амаль Клуни, Элтон Джон, Опра Уинфри, Джеймс Блант, Серена Уильямс.