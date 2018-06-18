Японский музыкант научит российских горнолыжников одеваться

московском универмаге ЦУМ в продаже появятся вещи из лимитированной мужской коллекции Fragment Hiroshi Fujiwar от Moncler, созданные совместно с японским дизайнером и музыкантом Хироши Фудживара. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага в понедельник, 18 июня.

Коллекция от Фудживары — первая из восьми коллабораций проекта Moncler Genius, которые будут показаны в новом осенне-зимнем сезоне, поступит в продажу 19 июня.

В основе каждой из коллабораций лежит модель горнолыжной куртки, бестселлера Moncler. Кроме Хироши Фудживара, капсульные линии представят креативный директор модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли Симон Роша , дизайнер марки Palm Angels Франческо Рагацци, Крейг Грин, Карл Темплер , Кей Ниноми и Сандро Мандрино. Все капсулы, в которые, кроме курток, входят базовый трикотаж, деним, обувь и аксессуары для мужчин и женщин, выпущены ограниченным тиражом.

Moncler выпускает женскую и мужскую одежду класса люкс, а также аксессуары для активного отдыха и занятий спортом. Бренд основан в 1952 году Рене Рамийоном, с 2013-го его владельцем является итальянский предприниматель Ремо Руффини.