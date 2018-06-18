Модные стили, которые будут актуальны всегда

Из года в год появляются все новые стили в одежде. Некоторые из них можно назвать «однодневками», какие-то задерживаются на пару сезонов, но есть отдельный вид стилей, которые появились давно и существуют, кажется, вне времени. Они не теряют своей актуальности и авторитета, продолжая вдохновлять модный мир.

Стиль "New Look"

С расцветом движения за права женщин и получения прекрасной половиной общества всех, ранее доступных только для мужчин, благ, начал меняться и женский стиль. Волосы обрезали под стрижку «гарсон», корсеты выкинули, юбки убрали подальше в шкаф, а брюки без остановки стали скупаться и шиться на заказ. В это время, Кристиан Диор решил вернуть прежнюю женственность, с его руки мода вновь вернулась к своим истокам. Результатом стал стиль « New look », женственный образ, отвечающий своему времени.

Модели одежды в этом стиле были похожи на цветы — тюльпаны, колокольчики и ландыши. Диор реабилитировал корсеты, и вернул тренд на узкую талию и пышные юбки, что вместе создавало фигуру по образу «песочных часов».

За Кристианом Диором последовали его коллеги, а иконы стиля Грейс Келли и Жаклин Кеннеди окончательно ввели этот стиль в моду, как показатель женщин с идеальным вкусом.

New look существует вне времени и к нему до сих пор возвращаются из сезона в сезон.

Мужской стиль

Коко Шанель яро критиковала Кристиана Диора за его женственные платья, заявляя, что дизайнер вновь превращает женщин в кукол. Именно благодаря Шанель в обиход вошел мужской стиль одежды среди женщин.

Брюки для Шанель были символом свободы, поэтому модельер часто носила их сама и в повседневной жизни, и на светские мероприятия, и, естественно, ввела их в моду через свои коллекции. Также, именно Шанель вывела на подиумы и вписала в модную историю тельняшки, жакеты и пиджаки, которые позаимствовала из мужского гардероба.

Стоит понимать, что стиль Шанель — это единство мужского и женского начала, где женщина в мужской одежде всегда продолжает выглядеть изящно и стильно. По этой причине, образы, начало которым дала Коко Шанель, по сей день не выходят из моды.

Минимализм

Четкие силуэты, короткие юбки, монохромные платья, отказ от ярких принтов и обилия украшений — все это признаки минималистичного стиля, который также относится к основам модной истории.

Те, кто пристально следит за фэшн-индустрией до сих пор спорят, кому же принадлежит открытие этого стиля. Была ли это та же Коко Шанель с её любовью к простым и практичным тканям, или Андре Курреж с его революционными мини юбками, мы уже увы не узнаем, но минимализм продолжает развиваться в рамках моды.

Дизайнер Хельмут Ланг, один из современных сторонников минималистичного стиля, переосмыслил брючные костюмы и дал еще одну жизнь белым футболкам, вписав их в основы минимализма.

Флористика

История цветочного принта в одежде стара, как мир. Цветочная вышивка была замечена еще на японских кимоно в 794 году, с Востока она успешно перекочевала в Европу, где итальянские портные в 14 веке начали копировать заграничные ткани, которые пользовались большим успехом.

Сам принт носит название «флора», а известность ему принес модный дом Gucci и художник Витторио Аккорнеро, который создал платок с культовым принтом для Грейс Келли.

Флора стал визитной карточкой бренда, который часто появляется в новых коллекциях и вдохновляет других дизайнеров на создание одежды с цветочным принтом. Так, цветы путешествуют из десятилетия в десятилетие, оставаясь в тренде, как один из самых женственных стилей в одежде.

Милитари

Стиль милитари, как известно, пришел к нам из военной униформы и получил свое распространение в ходе Первой мировой войны, когда большинство граждан не могло себе позволить покупать простую повседневную одежду.

Позднее, во времена войны во Вьетнаме, американская молодежь, охваченная идеями антимилитаризма, носила военную одежду в качестве протеста против войны, а к 80-ым годам стиль милитари появился на подиумах и в коллекциях многих модных домов.

Каждый дизайнер искал вдохновение в определенной эпохе и армии, поэтому милитари — это не только брюки цвета хаки и парки. Джорджио Армани создал милитари-коллекцию, вдохновившись униформой солдат Второй мировой войны, Кристоф Декарнен, креативный директор Balmain, совместил классические военные жакеты с кристаллами и другими украшениями, а Жан-Поль Готье выпустил коллекцию, отсылающую нас к униформе летчицы Амелии Эрхарт

Стиль милитари до сих пор продолжает оставаться в моде за счет своей практичности и богатой истории и подходит абсолютно всем девушкам.