Реклама с участием порнозвезд оказалась плагиатом

Рекламная кампания американского рэпера и дизайнера Канье Уэста , посвященная выходу кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow, оказалась плагиатом. На это обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada.

Поза, в которой сидели участницы фотосессии, была явно скопирована с одной из работ художницы Риты Минисси, «навеянной личной травмой и желанием воссоединиться с собственным телом». Серию фотографий, «исследующих личность», Минисси создала еще в 2015 году.

Diet Prada выложили коллаж из двух снимков с обличающей подписью в адрес Канье Уэста в воскресенье, 17 июня. Публикация собрала более 30 тысяч лайков.