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Реклама с участием порнозвезд оказалась плагиатом
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Реклама с участием порнозвезд оказалась плагиатом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Рекламная кампания американского рэпера и дизайнера Канье Уэста, посвященная выходу кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow, оказалась плагиатом. На это обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada.
Поза, в которой сидели участницы фотосессии, была явно скопирована с одной из работ художницы Риты Минисси, «навеянной личной травмой и желанием воссоединиться с собственным телом». Серию фотографий, «исследующих личность», Минисси создала еще в 2015 году.
Diet Prada выложили коллаж из двух снимков с обличающей подписью в адрес Канье Уэста в воскресенье, 17 июня. Публикация собрала более 30 тысяч лайков.
В июне дизайнер Канье Уэст выпустил рекламу своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow. Обувь прорекламировали участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins, колумнистка Кристен Ноэль Кроули, порноактриса Лела Стар, похожая на жену рэпера Ким Кардашьян, и другие ее коллеги. Особенностью кампании стало и то, что практически всех женщин сфотографировали обнаженными, в то время как мужчины снимались в одежде.
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