Ещё
Российские фэшн-дизайнеры представили в Москве коллекцию одежды к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские фэшн-дизайнеры представили в Москве коллекцию одежды к ЧМ-2018 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Двадцать российских дизайнеров в Москве объединились в коллаборацию «Открывая Россию» и представили в понедельник коллекцию спортивной одежды, посвящённую чемпионату мира в России. Об этом сообщила журналистам в понедельник предпринимательница из фэшн-индустрии и организатор коллаборации Айсель Трудел.
Она отметила, что в коллаборации приняли участие такие дизайнеры как Ульяна Сергеенко, Алена Ахмадуллина, Александр Терехов и другие.
"Мы считаем, что это объединение покажет, что сегодня делается в Москве (в российской фэшн-индустрии). Очень хочется, чтобы узнали о таланте наших ребят. Коллаборация состоит из 20 российских дизайнеров. Проект называется «Открывая Россию». Коллекция посвящена ЧМ-2018", — сказала Трудел.
В свою очередь посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева заявила, что во время зарубежных рабочих визитов в качестве посла она заметила «неподдельный интерес к России, но отсутствие информации породило много вопросов у иностранцев».
"Мы боролись с этими страхами, чтобы иностранным гостям захотелось посетить нашу страну. У нас сейчас есть замечательная возможность использовать ЧМ-2018 как драйвер для наших российских дизайнеров", — сказала Лопырева.
Она отметила, что российская фэшн-инсдустрия никогда не была оценена по достоинству, и российским дизайнерам редко удавалось стать известными на весь мир. На этом сказывалось и отсутствие инвестиций, и отсутствие необходимой поддержки. В коллаборации, посвящённой чемпионату мира, были представлены спортивные свитшоты, футболки и штаны с русской тематикой.
ТАСС: последние новости
Новую модель часов Chanel впервые покажут в Москве В показе DOSSO DOSSİ приняла участие Пэрис Хилтон Распродажа драгоценностей из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров принесла $20 млн
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон11
Горе сплотило семью Павла Прилучного15
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Шляпа Пынзарь насмешила поклонников38
Звезды, которые почему-то знамениты2
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Звёзды Красота
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение