Российские фэшн-дизайнеры представили в Москве коллекцию одежды к ЧМ-2018

МОСКВА, 18 июня. / ТАСС /. Двадцать российских дизайнеров в Москве объединились в коллаборацию «Открывая Россию» и представили в понедельник коллекцию спортивной одежды, посвящённую чемпионату мира в России. Об этом сообщила журналистам в понедельник предпринимательница из фэшн-индустрии и организатор коллаборации Айсель Трудел.

"Мы считаем, что это объединение покажет, что сегодня делается в Москве (в российской фэшн-индустрии). Очень хочется, чтобы узнали о таланте наших ребят. Коллаборация состоит из 20 российских дизайнеров. Проект называется «Открывая Россию». Коллекция посвящена ЧМ-2018", — сказала Трудел.

В свою очередь посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева заявила, что во время зарубежных рабочих визитов в качестве посла она заметила «неподдельный интерес к России, но отсутствие информации породило много вопросов у иностранцев».

"Мы боролись с этими страхами, чтобы иностранным гостям захотелось посетить нашу страну. У нас сейчас есть замечательная возможность использовать ЧМ-2018 как драйвер для наших российских дизайнеров", — сказала Лопырева.

Она отметила, что российская фэшн-инсдустрия никогда не была оценена по достоинству, и российским дизайнерам редко удавалось стать известными на весь мир. На этом сказывалось и отсутствие инвестиций, и отсутствие необходимой поддержки. В коллаборации, посвящённой чемпионату мира, были представлены спортивные свитшоты, футболки и штаны с русской тематикой.