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Екатерина Шпица сменила вызывающий наряд на платье скромницы
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Екатерина Шпица сменила вызывающий наряд на платье скромницы 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Екатерина Шпица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» — Москва
Очень смелое платье 32-летней актрисы на открытии «Кинотавра» обсуждали все кому не лень, особо отмечая, что Катя то ли забыла, то ли специально проигнорировала нижнее белье. Видимо, поэтому на церемонии закрытия Шпица появилась в гораздо более скромном наряде с «мишенью» на груди. Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Екатерина, миниатюрная женщина-девочка, выбрала скромное платье в стиле диско. Очень странный отсыл в прошлое. И для раскрытия образа как-то слишком мало сделано. Но в целом хоть и скромно, зато никаких серьезных противоречий. К платью идеально подошла обувь и, конечно, клатч. Ну а прическа в таком месте, как Сочи, могла быть и более романтичной.
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