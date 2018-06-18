Ретро-вдохновение: любимые принты 50-х годов

В 50-х годах прошлого столетия разнообразные принты пользовались огромной популярностью. Конечно, все эти узоры мы видим на подиумах и сегодня, но образы середины XX века обладают непреодолимым ретро-очарованием, которое может вдохновить вас сегодня на новые швейные свершения!

1. Горох

Крупный, мелкий, разноцветный, горошек или polka dots, пожалуй, можно назвать главным фаворитом того десятилетия. Дешевые нейлоновые блузки, хлопковые платья из масс-маркета, дорогие кутюрные наряды, все можно было найти в «гороховом» исполнении.

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2. Полоска

Фаворит номер два! Полоска обладает практически магическими свойствами: с ее помощью можно визуально расширять или, наоборот, сужать, и этим ее качеством непременно стоит воспользоваться.

3. Цветы

Цветочный принт — абсолютная классика, но в 50-ых годах популярностью пользовались самые невероятные разновидности: крупные реалистичные цветы, мелкий принт мильфлер, цветочные полоски и многое, многое другое. Пожалуй, цветочное платье с пышной юбкой миди можно смело назвать одним из главных символов эпохи.

4. «Куриная лапка»

Знаменитая Коко Шанель внесла огромную лепту в популяризацию этого узора, но, справедливости ради, стоит отметить, что этот принт с шотландскими корнями пользовался любовью еще с XIX века.

5. Клетка

Разновидностей у клетчатого принта великое множество, ведь даже упомянутая выше «куриная лапка» формально относится к клетке. Но в 50-ых были очень популярны классические варианты, в частности, клетка виши и мадрасская.

6. «Елочка»

«Елочка» представляет собой узор, созданный благодаря переплетению нитей основы и утка разных цветов, что в итоге дает рисунок похожий на иглы елочки. Прекрасный образец строгого и в то же время стильного узора!

7. Фантазийный

Сегодня это кажется даже немного удивительным, ведь мы привыкли считать эпоху 50-ых образцом классического вкуса и предельной элегантности, но в те годы даже самые традиционные по крою платья можно было встретить в удивительных по смелости принтах. Например, экстравагантных ярких фигурах или даже с изображениями пиццы, сыра и других яств!