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Практика: как носить корсет в повседневной жизни
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Практика: как носить корсет в повседневной жизни 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: depositphotos
Носить корсет поверх одежды в повседневной жизни только кажется экстремальной идеей. It-girl, звездный стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова научит, как адаптировать этот элемент гардероба с историей для самых современных реалий.

Премьера

Как никуда лучше корсет впишется в образ на выход. Смело надевайте корсет из плотной ткани поверх вечернего платья, например, с бахромой или дополнительными элементами декора. Важно: корсет должен быть строгим по крою и однотонным (желательно, темного оттенка или черный).

Прогулка

Не бойтесь многослойности! Корсет точно в тон брюкам и рубашке, надетый поверх нее, — абсолютное попадание. Но учтите один нюанс — рубашка должна быть достаточно длинной, чтобы сохранить симметрию и избежать неестественных заломов.

Свидание

Намек на будуарное настроение не помешает, если вы собираетесь на свидание, особенно первое. Рекомендуем выбрать максимально лаконичное платье пастельного оттенка из легкой ткани и подобрать к нему телесный корсет с тончайшим контрастным кружевом.
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