Девушкам предложили бохо-шик для летних фестивалей

Компания-производитель модных украшений из серебра и золота Pandora представила новую летнюю коллекцию Festival. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 18 июня.

Линия навеяна темой летних музыкальных фестивалей, в том числе знаменитого Вудстока, стилем бохо-шик, эстетикой хиппи.

В коллекции появились чокеры из кожаного шнура, подвески-кисточки из ярких цветных ниток, подвески на двойной цепочке и шармы-талисманы, напоминающие индейские «ловушки ветров», украшенные стилизованными перьями из серебра, а также крупные серебряные кольца в этническом стиле с бирюзой либо ониксом.

Компания Pandora основана в 1982 году в Копенгагене (Дания) и производит украшения ручной доработки из серебра, золота и ювелирных сплавов с эмалью и вставками из кубического циркония. Известна своими браслетами с подвесками-шармами различной формы. Производство размещено в Гемополисе (Таиланд).