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Девушкам предложили бохо-шик для летних фестивалей
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Девушкам предложили бохо-шик для летних фестивалей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Компания-производитель модных украшений из серебра и золота Pandora представила новую летнюю коллекцию Festival. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 18 июня.
Линия навеяна темой летних музыкальных фестивалей, в том числе знаменитого Вудстока, стилем бохо-шик, эстетикой хиппи.
В коллекции появились чокеры из кожаного шнура, подвески-кисточки из ярких цветных ниток, подвески на двойной цепочке и шармы-талисманы, напоминающие индейские «ловушки ветров», украшенные стилизованными перьями из серебра, а также крупные серебряные кольца в этническом стиле с бирюзой либо ониксом.
Компания Pandora основана в 1982 году в Копенгагене (Дания) и производит украшения ручной доработки из серебра, золота и ювелирных сплавов с эмалью и вставками из кубического циркония. Известна своими браслетами с подвесками-шармами различной формы. Производство размещено в Гемополисе (Таиланд).
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