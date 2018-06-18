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8 видов мужских маек, которые стоит знать
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8 видов мужских маек, которые стоит знать 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Майка — предмет гардероба, на который не принято обращать внимание до тех пор, пока кто-нибудь известный не появляется в ней прилюдно. Тогда сразу же закипают споры по поводу того, насколько уместно ходить в майке на людях. Стоит отметить, что изначально майка была придумана для того, чтобы носить ее под рубашкой и скрывать волосы на груди. Со временем эта функция забылась и майка стала предметом одежды, в котором на первый план выходит функциональность. Она способна защитить от потоотделения, создать естественную вентиляцию тела, но и тут нюансов больше, чем вы можете себе предположить. Да и видов маек сегодня тоже более чем достаточно. Sleeveless shirt
Футболка без рукавов.
Muscle shirt
Такие майки можно наблюдать на бодибилдерах и тех, кто хочет на них походить.
Cutoff shirt
Майка, больше похожая на футболку без рукавов. Имеет Т-образную форму. В английском языке их еще называют T-shirt. У нас же аналог такой майки — тенниски или футболки. Свободная майка подобного вида способна скрыть недостатки фигуры. Singlet
Майка, которую носят в качестве нижнего белья.
Tank top  Майка, имеющая бретельки. T-back shirt
Нижнее белье, которое носится под одежду или в качестве пижамы. Vest
Майка под рубашку. Алкоголичка
Под сугубо русское понятие «алкоголичка» могут подпасть любые майки с лямками на плечах. В англоязычной классификации такие майки называются wife beater — такая модель имеет глубокие вырезы на груди и под мышками.
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