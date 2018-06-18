«Сексуальных парней» нарядили в русский национальный головной убор

Итальянский модный дом Prada представил новую коллекцию мужской одежды весна 2019 в Милане. Об этом сообщает Vogue.

Мероприятие состоялось в воскресенье, 17 июня. Глава бренда модельер Миучча Прада заявила, что «парень Prada — сексуальный парень». «Я, видите ли, уникум. Вы же знаете, я никогда в жизни не говорю это слово: я никогда не хотела произносить слово „сексуальный“. Но сейчас — только сексуальный», — рассказала она.

Одной из композиций, под которые выходили модели во время показала, стала песня Sexy Boy французской группы Air.

В рамках шоу мужчины показали вязаные свитера с кожаными вставками и расстегнутой молнией, яркие шорты под названием «мужские мини-юбки», мокасины и нейлоновые шапки-ушанки — однотонные черные или с цветным орнаментом.

В мае Prada выпустил новую круизную коллекцию Prada Resort 2019, вдохновленную 1990-ми годами. На показе, который прошел в штаб-квартире компании в Нью-Йорке 4 мая, были продемонстрированы мини— и макси-юбки с пестрыми колготками, платья и брючные костюмы с броскими оптическими принтами и плащи-тренчи свободного кроя. Многие модели вышли на подиум в шапках-ушанках с разными вариантами расцветок: от ярких и узорчатых до однотонных черных.