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«Сексуальных парней» нарядили в русский национальный головной убор
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«Сексуальных парней» нарядили в русский национальный головной убор 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Итальянский модный дом Prada представил новую коллекцию мужской одежды весна 2019 в Милане. Об этом сообщает Vogue.
Мероприятие состоялось в воскресенье, 17 июня. Глава бренда модельер Миучча Прада заявила, что «парень Prada — сексуальный парень». «Я, видите ли, уникум. Вы же знаете, я никогда в жизни не говорю это слово: я никогда не хотела произносить слово „сексуальный“. Но сейчас — только сексуальный», — рассказала она.
Одной из композиций, под которые выходили модели во время показала, стала песня Sexy Boy французской группы Air.
В рамках шоу мужчины показали вязаные свитера с кожаными вставками и расстегнутой молнией, яркие шорты под названием «мужские мини-юбки», мокасины и нейлоновые шапки-ушанки — однотонные черные или с цветным орнаментом.
В мае Prada выпустил новую круизную коллекцию Prada Resort 2019, вдохновленную 1990-ми годами. На показе, который прошел в штаб-квартире компании в Нью-Йорке 4 мая, были продемонстрированы мини— и макси-юбки с пестрыми колготками, платья и брючные костюмы с броскими оптическими принтами и плащи-тренчи свободного кроя. Многие модели вышли на подиум в шапках-ушанках с разными вариантами расцветок: от ярких и узорчатых до однотонных черных.
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