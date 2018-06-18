Yeezy Vs. Vetements: светящиеся туфли. Чьи круче?

Еще два сезона назад в Yeezy Канье Уэста (41) были представлены рефлективные лодочки, которые все еще можно купить на Farfetch за 36557 р., а вчера в официальном Instagram-аккаунте парижского бренда Vetements появилось фото почти точно таких же туфель. Правда, в продаже они появятся не раньше июля — это коллекция осень-зима 18/19. Плагиат, или «у гениев мысли сходятся»? Голосуй, какие тебе нравятся больше!

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