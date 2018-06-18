Ещё
Yeezy Vs. Vetements: светящиеся туфли. Чьи круче?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Yeezy Vs. Vetements: светящиеся туфли. Чьи круче? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Еще два сезона назад в Yeezy Канье Уэста (41) были представлены рефлективные лодочки, которые все еще можно купить на Farfetch за 36557 р., а вчера в официальном Instagram-аккаунте парижского бренда Vetements появилось фото почти точно таких же туфель. Правда, в продаже они появятся не раньше июля — это коллекция осень-зима 18/19. Плагиат, или «у гениев мысли сходятся»? Голосуй, какие тебе нравятся больше!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yeezy-vs-vetements-svetyashhiesya-tufli-chi-kruche/
Peopletalk: последние новости
Алеся Кафельникова и Анастасия Решетова показывают, как носить модные кожанки Сколько стоит: куртка Виктории Коротковой Что надеть в самолет? Учимся у Виктории Бекхэм!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»11
Горе сплотило семью Павла Прилучного16
Ани Лорак показала жаркое фото в «латексе»8
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными64
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон11
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение