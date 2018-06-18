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Худшие образы недели: Снегурочка, девушка-попугай и бравая морячка
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Худшие образы недели: Снегурочка, девушка-попугай и бравая морячка 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Сара Полсон
В этом наряде актриса напоминает розовый пудинг. Всему виной отсутствие у платья структуры и обилие непонятных оборок.
Настасья Самбурская
Такое ощущение, что актриса подрабатывает в порту. Может, образ и выглядел бы неплохо, но чересчур обведенные глаза и красные брюки испортили его.
Джейн Краковски
Американская актриса похожа на Снегурочку, надо бы только напомнить ей, что новогодние праздники уже закончились, а следующие не скоро.
Рианна
Певица вновь удивила всех своим неординарным нарядом. На этот раз она обернулась в золотую фольгу и стала похожа на шоколадную конфету. Обертка, кстати, все время старалась слететь.
Светлана Камынина
В этом образе Светлана напоминает Жанну Д'Арк. Верх платья выглядит словно латы, не хватает только щита и меча.
Рита Ора
Желтое платье и яркий хохолок превращают певицу в попугая. И сразу видно, что после этого мероприятия Рита собралась на дискотеку, иначе зачем ей рукава-дискоболы?
Другие провальные образы звезд:
Министр, тигрица и библиотекарша Снегурочка, уборщица и потрепанная ворона Гостья из будущего, пенсионерка и красная пантера
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