Худшие образы недели: Снегурочка, девушка-попугай и бравая морячка

В этом наряде актриса напоминает розовый пудинг. Всему виной отсутствие у платья структуры и обилие непонятных оборок.

Такое ощущение, что актриса подрабатывает в порту. Может, образ и выглядел бы неплохо, но чересчур обведенные глаза и красные брюки испортили его.

Джейн Краковски

Американская актриса похожа на Снегурочку, надо бы только напомнить ей, что новогодние праздники уже закончились, а следующие не скоро.

Певица вновь удивила всех своим неординарным нарядом. На этот раз она обернулась в золотую фольгу и стала похожа на шоколадную конфету. Обертка, кстати, все время старалась слететь.

В этом образе Светлана напоминает Жанну Д'Арк. Верх платья выглядит словно латы, не хватает только щита и меча.

Желтое платье и яркий хохолок превращают певицу в попугая. И сразу видно, что после этого мероприятия Рита собралась на дискотеку, иначе зачем ей рукава-дискоболы?

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