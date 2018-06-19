Лекцию «Британский стиль: история футбольной культуры» прочитают в институте «Стрелка»

Встреча приурочена к Чемпионату мира по футболу.

Гостям расскажут о футбольных символах, которые встречаются у производителей одежды, и о современной моде и трактовке «лондонского стиля». Кроме того, на встрече обсудят современную культуру болельщиков в России.

Лекцию прочитает Дмитрий Оскес — дизайнер, специалист в области субкультур и коллекционер одежды.

Гости встречи смогут задать ему вопросы, касающиеся философии современных брендов.

Встреча пройдет по адресу: Берсеневская набережная, дом 14/5. Начало в 18:30. Необходима регистрации на официальном сайте учреждения.