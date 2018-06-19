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Лекцию «Британский стиль: история футбольной культуры» прочитают в институте «Стрелка»
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Лекцию «Британский стиль: история футбольной культуры» прочитают в институте «Стрелка» 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Встреча приурочена к Чемпионату мира по футболу.
Гостям расскажут о футбольных символах, которые встречаются у производителей одежды, и о современной моде и трактовке «лондонского стиля». Кроме того, на встрече обсудят современную культуру болельщиков в России.
Лекцию прочитает Дмитрий Оскес — дизайнер, специалист в области субкультур и коллекционер одежды.
Гости встречи смогут задать ему вопросы, касающиеся философии современных брендов.
Встреча пройдет по адресу: Берсеневская набережная, дом 14/5. Начало в 18:30. Необходима регистрации на официальном сайте учреждения.
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