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BNGL выпустил браслеты с признаниями в любви к Петербургу
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BNGL выпустил браслеты с признаниями в любви к Петербургу 

Собака 41 минуту назад
Фото: Собака
Бренд из Петербурга BNGL, известный браслетами из ювелирной стали с манифестами Каземира Малевича, выпустил новую патриотичную коллекцию. В ней — 15 украшений с признаниями в любви к городу: «Внутри себя я в Петербурге», «Не разводи мосты», «В Питер по любви», «Нева-нева-нева-неважно», «Петербург навсегда», «Коренной петербуржец», «А может в Питер, и все образуется?», «Давай по шаверме?», «В Питере — пить!», «Не хочу ничего решать, хочу в Петербург!», «Не серый, а монохромный», «Поцелуй меня в Питере», «Петербург во мне», «Успеть бы на мосты» и «Город родной — Питер, я твой». Фразы вспоминали и придумывали большой командой — вместе с магазинами 8-store и 4B monochrome, но создатели BNGL утверждают, что список надписей будет пополняться.
Успех пилотной коллекции проверен «Ламбада-маркетом», который прошел в эти выходные на Новой Голландии. Теперь гипоаллергенные и антикоррозийные браслеты (они не темнеют ни от воды, ни от времени!) будут продаваться в 8-store, GATE31 и Maker Design Loft по цене в 1490 рублей.
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