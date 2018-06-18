Старые вещи о главном: как выбирать винтажную одежду на лето

Винтаж — это не только умение одеваться оригинально и стильно, это еще и воспитание в себе ответственного потребителя, которому небезразлично будущее нашей планеты, считают организаторы летнего винтажного паркета Vintage Marketplace Moscow. В минувший уикенд он впервые прошел в Москве. О том, как как распознать винтажную одежду и кто увлекается ее коллекционированием — в фоторепортаже «МИР 24».

В одном из павильонов ВДНХ в минувший уикенд прошел первый летний маркет винтажной одежды Vintage Marketplace Moscow. Сюда приехали около сотни лучших проектов из Москвы, Сантк-Петербурга, Минска и Тбилиси. Среди них оказались не только крупные магазины антиквариата, но и частные коллекции, а также камерные шоурумы и совсем крошечные проекты из Instagram. На маркете побывала корреспондент «МИР 24».

«Распродаю нашу с женой колекцию! — говорит высокий мужчина, хозяин одного из прилавков. — Лет двадцать назад мы путешествовали по Европе, покупали что-то в брендовых магазинах, выискивали красивые экземпляры на блошиных рынках, покупали у местных дизайнеров. Но с тех пор вся коллекция так и провисела на чердаке. И сейчас мы ее продаем. Что вещам зря пылиться?».

Женщина солидного возраста покупает у него юбку от MaxMara за 8 тысяч рублей и просит скинуть на шарфик от Burberry’s. «Можно примерить вот это платье, это же настоящее Etro?», — тут же спрашивает у него покупательница помоложе. «Разумеется, все оригинальное, здесь другого не бывает», — уверяет продавец.

Ходишь, щупаешь вещи и понимаешь, что есть очень большая разница между одеждой, которую продавали раньше в дорогих бутиках и современным китайским конвейером. Даже побывав в одних руках, одежда остается настолько качественной, что ее можно и продать спустя 20 лет за приличную сумму, и носить в свое удовольствие.

За соседним столиком дама разложила на бархатных подушечках свою коллекцию украшений. «Вот сумочка из Франции 20-х годов, а тут броши и серьги, все оригинал, Европа, много лет собирала». Посетительницы нависли над столиком и заинтересованно разглядывают ювелирные изделия.

Среди посетителей встречаются как просто любительницы красивых штучек, так и настоящие знатоки. «Вот этот тотем я недавно видела на архитектурной выставке в Москве!», — восклицает девушка, разглядывая одну из коллекций. «Совершенно верно, вы правильно заметили, именно там демонстрировался этот символ! — сияет продавец, — а вы знаете его историю?..» И начинается рассказ. Оказывается, тут про большинство выложенных товаров можно поведать целую сагу, ведь прежде чем вещица попадает на винтажную ярмарку, она, как правило, проживает довольно интересную жизнь.

Участники привезли все самое актуальное для летнего шопинга: шелковые платья от редких экземпляров из 40-х годов до минималистичных 90-х, соломенные шляпки и купальники прямиком из 80-х, плетеные сумочки и туфли на платформе. На вешалах уютно разместились элегантные плащи, кимоно, куртки-бомберы и коктейльные платья. В одном из магазинов продавали исключительно джинсовый винтаж.

Были и чисто мужские проекты, представляющие редкий деним, благородные тренчи и пиджаки, американскую рабочую форму и, конечно, классику от Burberry, Ralph Lauren, Belstaff, Levis, Wrangler.

Подхожу к одному из мужских магазинов. «Откуда вы все это привезли?», — спрашиваю молодых парней, разодетых в какие-то цветные и очень необычные балахоны. «Мы распродаем свои шкафы. Очень много путешествовали и из каждой страны привозили кучу шмоток. Мы их любим, но хотим еще продолжать путешествовать и привозить новые вещи, поэтому эти предлагаем тому, кто оценит. Хотите?..».

После покупок гости могли отдохнуть на старых советских диванах в окружении олдскульных торшеров и журнальных столиков.