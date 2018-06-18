Лисовец о западной моде на все русское

Стилист в эфире НСН объяснил рост популярности к шапке-ушанке и прочим русским атрибутам на Западе.

Модный дом Prada представил новую коллекцию мужской одежды в Милане. Показ состоялся 17 июня. Во время мероприятия мужчины выходили на подиум в вязаных свитерах с кожаными вставками, яркие шорты, которые назвали «мини-юбками», на голове у них были нейлоновые шапки-ушанки. При этом глава бренда Миучча Прада подчеркнула, что «парень Prada — сексуальный парень», сообщает Vogue.

В свою очередь, стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН заявил, что сейчас на Западе наблюдается мода на всё русское.

«Мода становится очень простой и уютной. Шапка-ушанка выглядит именно так. С одной стороны, она очень забавная, с другой — очень оригинальная для Запада. Сейчас вообще мода на всё русское: и кириллица, и наш триколор, и орнамент, и платья в русском стиле очень популярны. У нас в стране всегда всё было очень своеобразным, тёплым, домашним, уютным, своим. Сейчас эта мода очень тиражируется», — подчеркнул стилист.

Лисовец: Каблук перестал быть признаком женской сексуальности По словам Владислава Лисовца, шапка-ушанка на человеке помогает ему выглядеть для других более «своим».

«Для нас это абсолютно нормально выглядит. Человек в этой шапке всегда очень доступный, свой. Наверное, здесь больше такая мотивация», — заключил Лисовец.

Это не первая коллекция Prada, которая была представлена моделями в шапках-ушанках. Так, в мае итальянский модный дом продемонстрировал круизную коллекцию. Модели были одеты в мини— и макси-юбки, пестрые колготки, брючные костюмы и платья, с броскими принтами. На головах многих из них были однотонные или узорчатые шапки-ушанки.