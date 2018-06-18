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Как стильно носить клетчатые брюки — показывает Виктория Бекхэм
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Как стильно носить клетчатые брюки — показывает Виктория Бекхэм 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Виктория Бекхэм всегда одета с иголочки, будь то светский вечер или повседневный перелет из Англии в Нью-Йорк к старшему сыну Бруклину. На днях папарацци поймали дизайнера в аэропорту, и она выглядела безукоризненно.
Виктория была одета в светло-бежевый тренч, широких брюках в клетку и белую футболку. Образ идеально дополнил коричневый клатч и темные солнцезащитные очки. Длинные брюки скрывали обувь звезды, но очевидно она, как обычно, надела туфли на каблуке в тон наряду.
К слову, каждый выход Виктории — это демонстрация вещей из ее новой коллекции. Отличный маркетинговый ход, учитывая, что на ней все сидит безупречно.
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