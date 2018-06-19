Виктория Бекхэм показывает, как одеваться в аэропорт

Самая элегантная модница Виктория Бекхэм даже во время перелетов на дальние расстояния остается верна своему стилю. В аэропорту Нью-Йорка девушка была замечена в бежевом пальто из легкой ткани и роскошных клетчатых брюках. Конечно же, все из ее коллекции.

Виктория предпочитает показывать на собственном примере вещи, которые она создает. Исключением, разве что, являются, очки. Они неизменно из коллекции Celine. Им дизайнер остается верна уже много лет. И это с учетом того, что и сама Виктория создает солнцезащитные очки в рамках своего бренда. Берите пример с невероятной красавицы Бекхэм и забудьте о спортивном костюме для перелетов. Хотя бы на время. В конце концов, широкие брюки и легкое пальто тоже могут быть удобными.

Виктория Бекхэм