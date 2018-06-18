В мужики — теперь тайком

Носить женские юбки разрешили мальчикам в английских школах в теплое время года, но запретили надевать шорты. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев немало подивился новому британскому стилю.

Рот бы лучше мне зашили: Где же их хваленый стиль? В школе юбку разрешили — Нет, не шорты и не килт.

Будь хоть девка, хоть пацан ты, В общем, без разбора все: Можешь одеваться сам ты, Натянув гофре-плиссе.

Голубых в стране им мало, Вот в британской простоте Расплодят транссексуалов — Чтоб не эти и не те.

Размывая напрочь гендер, Пряча признаки под стол, Выдали мальчишкам пендель, Формируя средний пол.

Юбку он надел на танцы И гарцует. Что за вид? Где же стиль теперь британский? Где джерси и где же твид?

Видя фокус странный ентот, Тут же я впадаю в сплин: Вествуд, что молчишь, Вивьен ты? Саня, где ты, МакКуин?

Заросли дорожки-стежки, В мужики — теперь тайком… Парню женская одежка? Лучше сразу «Новичком»!

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Сергей Пономарев