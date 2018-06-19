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Беременные мужчины на модном показе в Лондоне шокировали соцсети
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Беременные мужчины на модном показе в Лондоне шокировали соцсети 

Пятый канал 21 минуту назад
Фото: Пятый канал
Появление на подиуме беременных мужчин шокировало российские соцсети. Пользователи бурно обсуждают фото с модного показа в Лондоне, где свои работы представил китайский дизайнер Ксандер Чжоу. Несколько моделей-парней вышли на подиум с накладным животиком. А чтобы в его происхождении у зрителей никаких сомнений не осталось, на футболки автор поместил надпись: «New World Baby».
Как отмечает интернет-издание People Talk, в дискуссию включились даже Ксения Бородина и продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина.
Бородина пришла в ужас от увиденного и поделилась фото с подписчиками.
— Это вообще что? Беременный мужик на подиуме! А когда-то мужчины были против, чтобы женщины брюки носили, а теперь вот такое… Я все понимаю эпатаж и все дела, но это уже просто… — написала она под снимком.
А вот Крапивина, тоже опубликовавшая на своей странице в Instagram фотографии, иронизирует, что тренд создала Лобода, которая выпустила клип, где танцевала беременной.
— Вот что значит создавать тренды! Не успела Лобода станцевать свой суперстар дэнс, как дизайнер Ксандеро Чжоу выпустил на подиум на london fashion week парней с животами️. а все потому, что поле чистой потенциальности открыто для всех, — написала она.
Ранее Пятый канал рассказывал, что в Британии составили рейтинг самой ужасной одежды.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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