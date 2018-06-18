Что обсуждают в Сети: беременные парни-модели на показе в Лондоне

В Лондоне прошёл показ китайского дизайнера Xander Zhou, который создаёт одежду в стиле киберпанк. На подиум вышли… беременные парни-модели. Для тех, кто до последнего думал, что это пивной живот или поддержка боди-позитива, дизайнер написал на футболках New World Baby, а в Instagram бренда подписью к одному из фото была фраза «Мы готовы приветствовать будущее мужской беременности».

все слайды

Неудивительно, что шоу вызвало бурную реакцию в Сети: кроме западных фэшн-изданий, к показу не остались равнодушны даже Ксения Бородина и продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина , которая пошутила, что это Лобода создаёт тренды (певица выпустила клип, в котором танцевала беременной). В общем, китайский дизайнер никого не оставил равнодушным.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-obsuzhdayut-v-seti-beremennye-parni-modeli-na-pokaze-v-londone/