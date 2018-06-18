Ещё
Что обсуждают в Сети: беременные парни-модели на показе в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что обсуждают в Сети: беременные парни-модели на показе в Лондоне 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В Лондоне прошёл показ китайского дизайнера Xander Zhou, который создаёт одежду в стиле киберпанк. На подиум вышли… беременные парни-модели. Для тех, кто до последнего думал, что это пивной живот или поддержка боди-позитива, дизайнер написал на футболках New World Baby, а в Instagram бренда подписью к одному из фото была фраза «Мы готовы приветствовать будущее мужской беременности».
все слайды
Неудивительно, что шоу вызвало бурную реакцию в Сети: кроме западных фэшн-изданий, к показу не остались равнодушны даже Ксения Бородина и продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая пошутила, что это Лобода создаёт тренды (певица выпустила клип, в котором танцевала беременной). В общем, китайский дизайнер никого не оставил равнодушным.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-obsuzhdayut-v-seti-beremennye-parni-modeli-na-pokaze-v-londone/
Peopletalk: последние новости
Алеся Кафельникова и Анастасия Решетова показывают, как носить модные кожанки Instagram дня: магазин с винтажными сумками Fendi, Gucci и Louis Vuitton Тимати продвигает новую коллекцию одежды. Что в ней?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она была поплавком на одной из дорожных точек»14
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Звезды без макияжа: кто хуже
8 имен, которые притягивают к детям удачу7
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными65
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение