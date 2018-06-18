Барбара Палвин стала лицом нового аромата Bella от Nina Ricci

На днях французский Дом Nina Ricci сообщил, что модели Барбара Палвин , Соня Бен Аммар и Эстелла Боэрсма стали лицами ароматов коллекции Les Belles de Nina.

Фотография: Архив пресс-службы Эстелла Боэрсма, Барбара Палвин и Соня Бен Аммар

Кроме того, дуэт ароматов Nina и Luna пополнился третьим — Bella, лицом которого стала Барбара Палвин. Эстелла Боэрсма представляет «Нину», а Соня Бен Аммар — «Луну».

Новый «зеленый» аромат — свежий, яркий и одновременно кисловатый, цветочный, фруктовый.

Верхние ноты: зеленый мандарин, ревень

Сердце: розовое желе, роза, фрезия

База: ваниль, белый мускус