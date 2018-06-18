Российские парфюмеры Holynose выпустили для Aizel аромат, посвященный России 

Российская парфюмерная марка Holynose специально для магазина Aizel создала аромат «Черный». Это часть проекта Russian Essentials, который курирует Aizel: для него более 20 российских дизайнеров придумали предметы одежды и обуви, аксессуары и другие вещи, олицетворяющие современную Россию. Парфюмеры Мария Головина и Павел Никандров из Holynose воплотили идею в виде духов, которые, по их мнению, являются эссенцией всего самого русского и советского. Среди нот — алюминий, бетон, армированная сетка, стекло, пластик, спирт, вода, пирогенный стиракс, альдегиды, березовый дёготь и ландыш. Флаконов «Черного» всего 30.
Цена:
7 000 рублей за 15 мл ГДЕ КУПИТЬ:
в магазине Aizel