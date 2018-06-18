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Лисовец рассказал о западной моде на все русское
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Лисовец рассказал о западной моде на все русское 

Газета.Ru 22 минуты назад
Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец заявил, что сейчас на Западе наблюдается мода на всё русское, передает НСН.
"Мода становится очень простой и уютной. Шапка-ушанка выглядит именно так. С одной стороны, она очень забавная, с другой — очень оригинальная для Запада. Сейчас вообще мода на всё русское: и кириллица, и наш триколор, и орнамент, и платья в русском стиле очень популярны.
У нас в стране всегда всё было очень своеобразным, тёплым, домашним, уютным, своим. Сейчас эта мода очень тиражируется", — подчеркнул стилист.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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