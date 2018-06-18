Нелепые наряды, смелые позы и секси-фото в белье: как Наталья Рудова выглядела в подростковом возрасте

Наталья Рудова поделилась с поклонниками архивными снимками. Узнаешь звезду на них?

Это сейчас Наталья Рудова — одна из самых сексуальных женщин России. А еще несколько лет назад актриса была обычным подростком, который выбирал не всегда удачные наряды, прически и делал весьма сомнительные фотографии. В своем Instagram в разделе Stories актриса опубликовала серию архивных снимков, на которых без стеснения показала, какой она была совсем недавно. Уже тогда Наталья сильно любила море. Правда, фигура актрисы была не в такой отличной форме как сейчас.

В то время Наталья одевалась по моде 90-х: короткие топы, обтягивающие вещи. Это сейчас звезда умело комбинируют трендовые наряды, а тогда и в жизни Рудовой случались модные провалы.

И, конечно, уже тогда у Натальи не обошлось без сексуальных фото. Ты только посмотри на белье, позу и томный взгляд будущей актрисы.

Смотри больше архивных фото Натальи Рудовой в нашей галерее. А у тебя есть снимки, за которые тебе стыдно?

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Фото:Instagram