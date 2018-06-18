Индивидуальный стиль: стоит ли его искать?

Юлия Манукова, стилист, редактор моды

Быть модным в наше время весьма противоречиво. Быть модным — значит потакать общественности, но это никуда не годится, согласитесь. Куда интереснее смотреть на самостоятельную личность, которая, даже интересуясь трендами, предпочитает опираться на свой вкус и цвет. Но и поиск загадочного индивидуального стиля содержит в себе массу расхождений. С одной стороны, есть потребность одеваться «не как все», с другой — существует вероятность застрять в прошлом и выглядеть олдскул, например, в любимых джинсах на бедрах, крой которых напоминает о развеселых нулевых и дискотеках в «Дягилеве».

Масла в огонь добавляют и молниеносно меняющиеся тенденции и правила игры: кажется, что уследить за ними способны лишь подвижные миллениалы, на удивление всерьез относящиеся к моде. Что же делать, если выглядеть too sexy больше не принято, а душа просит затянуть талию, приподнять грудь и подчеркнуть бедра? Куда бежать, когда ключевой эстетической категорией моды становится уродливость и абсолютная вольность пропорций?

Объемные вещи, которые объективно полнят, но называются «современной посадкой», страшная обувь, которую не стесняются называть ugly shoes, — самые актуальные бренды спешат создавать образцы, потакая мейнстриму и так называемой максимальной свободе. Сегодня все заметно смешалось и можно быть кем угодно. Безусловно, современная мода снимает определенное социально-культурное напряжение и отрицает какую-либо идеологию, но мы склонны ориентироваться на простых смертных, а не героев стритстайл-хроники. На тех, кому нужны ограничения, легкие рамки и гендерные ориентиры. Тем более там, где заканчивается мода, начинается собственный стиль и вкус — вот о них и поговорим.

Первое и действительно важное, что можно сделать для того, чтобы обрести понимание собственного стиля, — подружиться с классикой. Получить кое-какие академические знания и проникнуться лаконичным дизайном, сдержанными линиями и подчеркнутым удобством. Полюбить водолазки, юбки-карандаши, гладкие лаковые лодочки — все то, что мы называем взрослой и даже скучной одеждой. Через месяц вы поймете, как легко и здорово быть на этой стороне баррикад.

Дальше, прочувствовав все тонкости и прелести классики, можно смотреть чуть шире. Наверняка благодаря спокойной одежде без подчеркнутого шика вы обнаружите, что вам по-настоящему идет, а от чего хочется отказаться. Что брюки клеш — поистине ваш фасон, и ни в чем другом вам не комфортно так, как в них. Или вы питаете слабость к полосатым топам-тельняшкам и мечтаете носить их изо дня в день. Прекрасно — так вырисовывается вполне себе очевидная база, претендующая на реальную современную «униформу».

Но нельзя забывать, что персональный стиль — это все-таки проделанная невидимая работа. Это то, что вы создаете сами и что не продается в магазинах. Выражение индивидуальности вперемешку с собственными представлениями о прекрасном. Одну и ту же вещь каждый интерпретирует по-своему, именно поэтому даже пресловутая тельняшка на одной девушке будет смотреться банально, а на другой — невероятно стильно. Как удается, например, Виктории Бекхэм носить простые однотонные блузки с завидным шиком и достоинством? Это и есть тот самый личный способ самовыражаться. Или Эммануэль Альт , стиль которой подчеркнуто минималистичный: смотришь и думаешь, а как можно вообще по-другому одеваться? Казалось бы, все очень понятно, но глаз не оторвать, глядя на ярко выраженную органичность. Вряд ли вы увидите в гардеробе этой женщины что-либо миленькое и хорошенькое.

Эта работа непростая еще и потому, что, помимо умения слышать себя, важно обнаружить и другие компоненты стиля. Цветовую гамму, которая идет исключительно вам, а не просто нравится. Объективное знание своих пропорций: не всем фигурам идут скинни или укороченные брюки. Формирование адекватного гардероба в целом, где все хорошо сочетается между собой и не «простаивает» месяцами. Ну и, наконец, сам стиль, не противоречащий вашей природе и убеждениям. Тот, в котором вы ни на секунду не сомневаетесь. Как и в себе.

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