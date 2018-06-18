Ещё
10 девушек plus size, которыми общественность восхищается, несмотря ни на что
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 девушек plus size, которыми общественность восхищается, несмотря ни на что 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Эти девушки собирают миллионы лайков и комплиментов, являясь полными противоположностями моделей с подиумов. Подборку опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Американская модель Эшли Грэм
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Американская модель Барби Феррейра
Американская модель Диана Верас
Американская модель Дженни Ранк
Американская модель Тара Линн
Канадская модель Жюстин Лего
Российская певица Анна Семенович
Российская телеведущая Анфиса Чехова
Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина
Ранее Пятый канал рассказывал, как острая на язык модель plus-size из США осадила охранников из отеля в Лас-Вегасе, которые было намеревались сделать ей замечание из-за нестандартных форм.
Пятый канал: последние новости
Историк моды Васильев раскритиковал патент Louboutin на красную подошву Есть ли белье? — Полуголая Вики Одинцова всерьез озадачила подписчиков «Был Dior, нет Dior» — собака Ягудина сгрызла дорогущие туфли его жены
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она была поплавком на одной из дорожных точек»33
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон12
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными70
Как выглядят модели с необычной внешностью
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
02:28
Что будет, если вы ослепнете
Здоровье
05:03
Сочетания продуктов, которые действительно опасны
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение