10 девушек plus size, которыми общественность восхищается, несмотря ни на что 

Эти девушки собирают миллионы лайков и комплиментов, являясь полными противоположностями моделей с подиумов. Подборку опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Американская модель Эшли Грэм
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Американская модель Барби Феррейра
Американская модель Диана Верас
Американская модель Дженни Ранк
Американская модель Тара Линн
Канадская модель Жюстин Лего
Российская певица Анна Семенович
Российская телеведущая Анфиса Чехова
Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина
Ранее Пятый канал рассказывал, как острая на язык модель plus-size из США осадила охранников из отеля в Лас-Вегасе, которые было намеревались сделать ей замечание из-за нестандартных форм.